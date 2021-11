Nädalavahetuseks nutipuhkusele! Need nõuanded aitavad lapsi ekraanisõltuvusest võõrutada

Selgita lapsele tema eale kohaselt, miks on vahetpidamatu teleri, tahvelarvuti või nutitelefoni põrnitsemine pigem kahjulik. Ole talle toeks ning tunnista ka ise, et ekraanitarbimisest loobumine või isegi selle vähendamine on keeruline ka täiskasvanute jaoks. Seejärel tehke ekraaniaja vähendamise plaan ning pange paika, millist ekraani laps eelistab ja kui kaua ta selle seltsis veeta võiks. Vähenda ajapikku ekraanidele kuluva aja hulka, aga mitte nii järsult, et lapses vastuseisu äratada.

Stopper käima!

Kui oled lapsega kokku leppinud, kaua peaks näiteks multikaid vaatama või tahvelarvutit kasutama, käivita stopper. Ole järjekindel meelde tuletamaks, et kellahelin tähendab käesoleva tegevuse lõppu, et harjutada last sellele vastavalt käituma. Sobib ka muude tegevuste peale kuluva aja reguleerimiseks. Paku kindlasti lapsele ka järgmist tegevust, näiteks "Kas hakkame nüüd koos joonistama?" või "Tuled äkki mulle appi süüa tegema?" Pea meeles, et lapse palvetele viie minuti kaupa aega pikendada ei tohi kergekäeliselt järele anda.

Murra mustreid

Nii suured kui väikesed lapsed vajavad vanema abi, et ekraanide vaatamisest vabaks jäänud aega sisustada. Miks mitte jalutuskäigud perega? Rattasõit sõbraga? Koeraga jalutamine? Kui sa teda aga ei aita, püsib oht, et laps kurdab peagi taas igavust ja soovib ekraani juurde tagasi pöörduda. Pea meeles, et "Mine loe oma toas vaikselt" pole kindlasti sobiv asendussoovitus.

Kiida, kiida ja veel kord kiida

Tunnusta koostööd, kui see sujub ja ekraaniaeg väheneb. Soovi korral võite lisa-ekraaniajale nädalavahetusel üles ehitada ka väikse preemiasüsteemi jooksvalt, kui üldine suur vähendamine toimib kenasti, aga ei tohiks liialt heldeks minna, et mitte tagasilangust tekitada.

Ole eeskuju