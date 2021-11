Täiskasvanuna ATH diagnoosi saanud ema: on võimalik, et just see häire põhjustas mul sünnitusjärgset depressiooni

„Kartsin paaniliselt antidepressante kuni neli aastat tagasi. Olin väga hirmutatud juttudega, et need tekitavad kaalutõusu, neid kirjutatakse välja liiga kergekäeliselt, keegi rääkis, et tema sõbranna jäi neist sõltuvusse jne,“ nendib Kristi. Nüüdseks on ta ravimeid proovinud ja sai nende kuurist palju abi.