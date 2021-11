Magamine ja puhkamine pole üks ja sama asi! Need 7 tegevust aitavad erinevat tüüpi kurnatust leevendada

1. Mõistuse puhkamine

Kas tunned kedagi, kes alustab hommikuti tööd suure tassi kohviga? Ta on sageli ärrituv, unustab palju ja tal on raske keskenduda. Kui ta heidab öösel magama, siis ei taha aju välja lülituda ja mõtted on aktiivselt päevaste tegemiste juures. Ja kuigi unetunde on piisavalt, võib ta hommikul ärgata tundega nagu ta polekski õieti maganud. Sellistel juhtudel on soovitav iga paari tunni tagant planeerida lühikesi puhkepause, et aeg maha võtta. Just seda tehti koolinoortega Tartu Ülikooli uuringu ajal (Kristel Põder, Kenn Konstabel, Teri Talpsepp), kui uuriti teadveloleku ehk mindfulness õppe mõju. Kolm korda koolipäeva jooksul said noored 3-5 minutit aega, et lihtsalt puhata või teha teadveloleku harjutust Vaikuseminutite programmist. Tulemustest loe järgmise punkti alt!