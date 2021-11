10 lauset, mida ei tohi lapsehoolduspuhkusel olevale isale mitte kunagi öelda

Kuigi see tundub uskumatuna, siis sellise mõttelaadiga on tänapäeval endiselt veel paljud inimesed, kelle meelest on lastega kodus olemine, nende kasvatamine ja leemekulbi liigutamine üksnes naiste töö ning meeste kohustus on leib lauale tuua.

"Sul polnud järelikult piisavalt head töökohta või karjääriambitsiooni."

Kuigi lapsehoolduspuhkusele jäämine lükkab kindlasti erinevad pakilised tööalased saavutamised veidi edasi, ei tähenda lapsega koju jäämine sugugi mehe eneseteostuse või isikliku arengu pidurdumist. Vastupidi, kiirelt töörongilt korraks maha astudes võib tekkida hoopis uus perspektiiv ning häid mõtteid tulevikuks.

"Aga kus lapse ema siis on?"

Kuigi beebiga toimetavad isad on üha tihemini esinevaks nähtuseks, tekitab see vaatepilt siiani inimestes vastupandamatut tungi pärida, kus lapse ema on ja miks ta oma lapsega ei tegele. Kummalisel kombel esitavad seda küsimust kõige tihemini ise lastega kodus olevad emad.

"Kas vajad abi? Oled sa kindel, et tead, kuidas...?"

See pealtnäha heasüdamlik küsimus, mis kantud soovist panustada ja aidata, tekitab beebiga tegelevale isas põhjendamatuid kahtlusi oma võimete osas ning tarbetuid küsimusi nagu näiteks "Kas ma paistan nii äpu välja, et mulle tullakse abi pakkuma?" või "Miks eeldatakse, et mul pole aimu, mis ma teen?" Ole seega alati kindel, et esitad selle küsimuse juhul, kui abi on teretulnud. Muul juhul ohja soovi targutada ja õpetada.

"Ah, see titega koju jäämine ongi kergema vastupanu teed minek!"

Taolise mõttega käivad tavaliselt kokku lõõpimised, kuidas lapsega kodus olemisel avanevad piiramatud võimalused raamatuid lugeda, telekat vaadata, õlut juua ja leiba luusse lasta. Suure tõenäosusega pärinevad need inimestelt, kellel endil lapsi pole, sest kes vähegi on ühe päeva beebiga üksi veetnud, sellist juttu ei räägi.

"Läksid sa vähemalt midagi õppima?"