Kuna detsembrikuus on maiustused ülimalt aktuaalsed, pea kindlasti meeles käia kaupluses suure kaarega mööda kõiksugustest kompvekkidest, mis mõeldud teravaid elamusi pakkuma just nimelt oma hapususega. Need võivad väikelastele põhjustada valusaid "põletushaavu" ja ville.