LEGO fenomeni saladus – parimad kingitused ehitab laps ise

Jõulud on aeg, kus kõik saavad korraks aja maha võtta. Kaval lapsevanem sokutab jõuluvana kingipakki ka LEGO, sest nii saab talveõhtul lastega koos klotsidest vägevaid maailmu ehitada. LEGO mängude valik on tohutult suur, mis võtab arvesse lapse vanust, võimeid ja huve.

Aita suurendada väikeste ehitajate enesekindlust mängu kaudu selle komplektiga, kuhu kuuluvad Disney filmist „Frozen“ tuntud jääloss, lihtsad piltidest juhised, mis on abiks lugema õppivatele lastele, ja digitaalne juhend Instructions PLUS. Rakenduse LEGO Building Instructions kaudu juhendatav reaalne ehitusprotsess paneb ka väiksemad ehitajad tundma end tõeliste meistritena ... Äge!

LEGO Friends Heartlake City Organic Café on komplekt, mis sisaldab kohvikut ja köögikomplekti, mis on täis nutikaid detaile, et rõõmustada iga keskkonnateadlikku last. Poisid ja tüdrukud saavad näiteks aidata LEGO Friends seeriast tuntud Mial jäätmejaamas jäätmeid sorteerida. Komplektiga on kaasas jalgratas, mille külge on ehitatud mahlabaar. Sellega saavad LEGO tegelased rõõmsalt Heartlake Citys ringi reisida ja jagada oma maitsvaid jooke!