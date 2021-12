ARVAMUS | Perearst Triinu-Mari Ots: vaktsineeri laps gripi vastu, see on talle potentsiaalselt eluohtlik haigus!

Sügis-talvisel hooajal on tavaline, et peres on kellelgi väike nohu või köha ning enamasti on haigestujateks just lapsed. Just väikelapseeas on sage, et haigused kimbutavad väga tihti, mõnikord ei jõua üks haigus veel üle minna, kui uus juba tuleb, kurnates nii vanemaid kui lapsi. Ehk paraku on sage haigestumine väikelapse eas tavaline ja üsna loomulik nähtus ning selle põhjuseks on peamiselt, et lapsed lähevad lasteaeda ja nende suhtlusring laieneb.