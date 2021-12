Kahe väikelapse ema meeleheite äärel: ma ei jõua iial mitte kuhugi! Millal need hommikud ometi normaliseeruvad?

"Las ma kirjeldan tüüpilist meie kodu hommikut. Lapsed ärkavad ja asuvad mürgeldama, misjärel tullakse kiusama emmet ja issit. Issi magab nii kaua kui vähegi antakse, minu õlul on kohvi ja pudru keetmine, laste riiete välja valimine ja selga ajamine ning kogu sellega seonduv problemaatika. Iga päev on vaja pidada lõputuid läbirääkimisi teemal, kas ikka tõesti peab täna lasteaeda minema. Siis on vaja iga päev teha selgeks, et pidžaamaga lasteaeda ei minda. Siis on vaja mõlemaid mööda elamist taga ajada, et neile riided selga ajada, seejuures soovib neiu vähemalt 3 korda