FOTOD ja VIDEO | Breden Kids annetas Toidupangale ligi 10 000 euro väärtuses müts-salle puudust kannatavatele peredele jagamiseks

"Päris sellist annetust me polegi varem saanud," tunnistab Tallinna Toidupanga juhataja Agnes Ojakivi ning nendib, et abi tuli eriti vajalikul hetkel, kuna abivajajate hulk on viimaste aastatega mitmekordistunud. "See on selgelt viimaste aastate kriisi mõju, mille tõttu on paljudes peredes töö kaotanud mõlemad vanemad," põhjendab Ojakivi. Tema sõnul on Tallinnas ja Harjumaal puuduses kannatavaid peresid enim, ainuüksi sel aastal keskmiselt 3261 peret nädalas. "Saame nüüd peredele talve alguse puhul jagada lisaks muudele abivahenditele ka sooje mütse. Ilmad on juba väga külmad ning rõivastuse järgi on abivajajate seas vajadus suur."