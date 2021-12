Pole lapsi, pole probleemi? Uuring paljastab, et noorte hulgas levib süvenev veendumus, et laste saamisest loobumine päästab planeedi

Inimkonna tulevik paistab tume, kui uskuda Arizona ülikoolis läbi viidud ning teadusväljaandes Population and Environment ilmunud uuringut, mis paljastab, et paljud praegu hilisesse teisme- ning varasesse täiskasvanuikka jõudnud inimesed on veendunud, et lapsi ei tohiks siia ilma juurde "tekitada". On ju meilgi mitmeid sotsiaalmeedia mõjutajaid sarnase avaldusega välja tulnud, eesotsas Eesti noorte hulgas populaarse suunamudija Sidni Tomsoniga.