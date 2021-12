PERE JA KODU DETSEMBRINUMBRIS | Suur jõulumaagia väikese jalajäljega: kingid pakime pappkastidesse, mis hiljem tagasi küsime, et neid järgmisel korral uuesti kasutada

Olen pool aastat olnud Pere ja Kodu peatoimetaja. See aeg kätkeb endas palju avastusi, rõõmu, entusiasmi. Suurt enesearengut ja pööraselt ägedat sõitu. Kahjuks aga ka parajas koguses süütunnet.

Minult on palju küsitud, kuidas suudan töö- ja pereelu vahel tasakaalu hoida, ning olen ausalt vastanud, et ma tegelikult veel väga hästi ei suudagi. Seetõttu lugesin ka suunamudija Jana Palmi kolumni (lk 26) suure äratundmisega. Minu suvise ametivahetusega kasvas drastiliselt nii töömaht kui ka vastutus. Kui toimuvad sellised muutused, ongi keeruline kohe kõike paika sättida nii, et töö oleks hästi tehtud ja pere endisel viisil hoitud. Kõik mu kolm last on saanud seda omal nahal tunda — korraga hakkas ema kaduma tööle juba varastel hommikutundidel, kui nemad magasid, ning lasteaeda ei jõua ma ise kiirematel perioodidel ei hommikul ega õhtul. Kui algul lubasin, et tööd ma koju kaasa võtma ei hakka, siis olen pidanud seda lubadust murdma.

Mul on vedanud, kuna mu laste isa võttis minust katmata jäänud osa pereajast enda peale, et teha mulle töine sisse­elamine võimalikult valutuks. Olen talle piiritult tänulik. Sellegipoolest ei ole ka minule võõrad tunded, mida Jana mainib. Kogu aeg tahaks olla veel tublim, jõuda veel rohkem, selle kõige kõrval olla lastele veel parem ema.

Tasakaal. Tasakaal peaks olema see võti. Tean, et olen selles praegu juba palju parem, kui olin pool aastat tagasi. Ja tean, et poole aasta pärast olen veel parem, kui olen praegu. Ning absoluutselt nõustun seekordse kaaneperekonna Grete ja Ergo Kullaga, kes kinnitavad, et suur abi on, kui endale lihtsalt tunnistad: ma pole ideaalne, sest ideaalseid lapsevanemaid pole olemas. Nagu Grete, ei soovi ka mina identifitseerida end vaid pereelu kaudu. Olen endaga kompromissi teinud, et mingitel hetkedel olengi rohkem peatoimetaja ja vähem ema, kui neile hetkedele järgnevad sellised, kus olen jälle rohkem ema ja vähem peatoimetaja.