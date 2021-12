Kuidas valida nutikat ja praktilist jõulukinki?

Nii täiskasvanutele kui ka lastele kinki tehes tasuks esmalt mõelda sellele, mida kingisaaja päriselt tahta võiks. Siinkohal tasub kindlasti arvestada, et tegemist oleks siiski kingisaaja, mitte kingitegija südamesooviga. Küll aga tasub kingitegijana samuti hinnata, kas tegemist on pigem ajutise soovi või pikemat mõju avaldava kingiga. Nii näiteks on lemmikjuust, lemmikkommikarp, hea vein või kehakreem alati heaks lahenduseks, kuid ei kesta kaua. Samas aga kestavad soovitud blender, kvaliteetsed ehted, kõrvaklapid või nutikell kindlasti pikemat aega ja on kingi saajal alati meeles ilusa žestina. Loomulikult tulevad siin mängu ka kingi tegija võimalused ja piirid, kuid loovalt mõeldes leidub alati miskit, mida saaja endale päriselt tahaks ning mille üle siirast rõõmu tunneks.

Teine kriteerium, mille järgi otsustada, on kahtlemata küsimus: mida on kingisaajal päriselt vaja? See võib olla miski, mis aitab igapäevaelus lihtsamini toime tulla, õpetab uusi teadmisi ja oskusi elus järgmise olulise sammu tegemiseks või asendab mõne katki läinud eseme. Vahel võib selleks hoopis olla mitte ese, vaid ka elamus – näiteks puhkus spaas või inspireeriv kontsert.

Kolmas aspekt kingi tegemise valemis on lähtuda sellest, mis on inimesel igapäevaselt küljes ehk mida ta kannab. Siin võib silmas pidada nii riideid kui ka aksessuaare, olgu need riietuse osadeks või eraldiseisvateks vidinateks. Nii näiteks ei möödu enam päevagi, ilma et me ei kasutaks kõrvaklappe või nutikella, mis on osaks meie igapäevasest välimusest nii kodus kui ka tööl. Siinkohal tuleks kindlasti arvestada taas kingisaaja maitse ja stiiliga ning pidada silmas, et paljud aksessuaarid, nagu näiteks isegi uued nutikellad Huawei Watch GT 3, on saadaval nii naistele kui ka meestele mõeldud eri mudelitena. See võimaldab täita korraga mitut eesmärki, mis nutikella kinkimise korral tähendab võimalust kinkida korraga funktsionaalne kell, suhtlusvahend, esteetiline personaalse välimusega aksessuaar igapäevase garderoobi jaoks ja samas ka vahend tervise monitoorimiseks.