AITAME KOOS | Raske ajukahjustusega 4-aastane Jete Lisee palub abi arenguks vajaliku kalli aparaadi ostuks

"Kuna kahjuks riik Jetesse ei usu, siis tuleb kommunikaator meil ise välja osta ning selle hinnaks on 5000 eurot. Lisaks tuleb soetada ka statiiv, millega seade Jete käru külge kinnitatakse," nendib ta. "Jete Liseele on muretsetud heade inimeste annetatud raha eest väga palju igasuguseid abivahendeid vannitoolidest käimisraamideni välja. Lisaks saab ta füsioterapeudi ja teiste terapeutide teenuseid, mis samuti tasulised ja kallid. Loodame nende juures uuel aastal jätkata, sest Jete Lisee areng on olnud silmnähtav," jagab ema ning nendib, et raske puudega lapse eest hoolitsemine nõuab suurt pingutust ja arvestatavaid summasid. "Iga kuu maksame ise tasuliste teraapiate eest sadu eurosid, lisanduvad ka eluaseme kulud pealinnas ja transport. Ise panustame perega nii palju kui võimalik, aga tihti jääb sellest väheks."