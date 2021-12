Raske ajukahjustusega tüdruku ema palub abi kalli aparaadi ostuks: mina usun oma tütresse ka siis, kui teised seda ei tee!

Jete Lisee on peatselt 4. sünnipäeva tähistav tüdrukutirts, kes sündis raske ajukahjustusega. Jete ema Kertu Kirsipuu jagab sotsiaalmeedia lehel Erilise Jete Lisee päevaraamat pilte ja uudiseid tüdruku edusammudest ja igapäevaelust ning annab teada, et vajab abi lapsele kommunikatsiooniseade soetamisel, ilma milleta Jete sotsiaalne areng aeglustuks märgatavalt. Pärast spetsialistiga konsulteerimist on Kertu veendunud, et riik teda sellel teekonnal ei toeta.