“Minu isa oli alkohoolik ja ilmselt seetõttu pole ma kunagi sallinud väga purjus inimesi. Poleks elu sees uskunud, et hakkan koos elama alkohoolikuga ja minust saab kaas­sõltlane,” tõdeb Tartus elav Mari-Liis (37) õudusega. Paraku just see, mida sõltlaste lapsed enim kardavad – elada uuesti koos sõltlasega –, nendega pahatihti juhtub.