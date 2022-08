Noor ema elust alkohoolikuga: nädal-kaks olime õnnelik last ootav pere, sellele järgnes aga mitu päeva õudust

"Esiti rääkis Joosep, et tal on käsil väga keeruline periood, mistõttu uskusin, et just see ajab teda sageli pudelit kummutama. Mitu korda juhtus, et pidime kohtuma, aga mees oli selle asemel baari kadunud. Olin aga pimestavalt armunud ja andsin talle kõik andeks." Kõik läks aga aina allamäge. “Kord olin beebiga kodus, kui mulle vastu ööd politsei helistas ja ütles, et minu auto on keset maanteed kinni peetud ja juht kartsa pandud