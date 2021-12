Oli 6. detsember aasta tagasi, kui naljatlesime Juhaniga (30) voodis und oodates, et ta võiks hommikul töökaaslastele öelda, et meil sündis laps. Et siis ei peaks ta tööle minema ja saaksime koos poeg Gustaviga (3, pildil ees) kodus hängida. See tundus hea nali. Tähtajani oli veel mõni päev ja meil polnud põhjust arvata, et laps tahaks sündida varem.