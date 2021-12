Nutikas lahendus aitab imetamisega lihtsasti sina peale saada

Blogija Triinu Maasiku jaoks on kolm peamist põhjust, miks ta kasutab ise ja soovitab ka teistel värsketel emmedel rinnapumpa kasutada. „Kui soovid imetamise alguses piimapaisu vältida, siis rinnapump on selleks suurepärane abivahend, kuna aitab üleöö tekkinud kõvad rinnad kiirelt tühjemaks ja pehmemaks saada, et beebil oleks lihtsam ise rinnale saada,” ütleb ta. Samuti tuleb rinnapump kasuks, kui emmel on plaan veidi pikemaks ajaks kodust ära minna. „Siis on hea 1–2 korda toidukorda enne välja pumbata, et teine vanem saaks samal ajal beebit toita, kui tal söömisaeg on.” Lisaks sobib toode hästi ka siis, kui emal on soov või vajadus piimatootlikkust suurendada. „Sellisel juhul soovitan pärast beebi söömist rinnad tühjaks pumbata, nii tekib uus piim kiiremini asemele.” Viimast võimalust kasutas Triinu esimestel nädalatel regulaarselt. Nüüd kasutab ta rinnapumpa tihti just õhtuti, et enne magamaminekut rinnad tühjaks pumbata. „Beebi on hakanud öösel juba pikemalt magama ja muidu oleks kahe kõva rinnaga väga ebamugav magada.”

Lola & Lykke rinnapumba puhul on palju panustatud kasutusmugavusse, aga mitte ainult. Sama brändi piima säilituskotte saab kinnitada adapteri abil otse rinnapumba külge ja seeläbi pumbata piima otse säilituskotti. Nii jääb ära pudelist kottidesse valamine, mis on teadupärast protsess, kus suure tõenäosusega võib osa „saagist” kaotsi minna. Lisaks saad nendest kottidest last ka otse sööta, sest sama adapteri abil saab koti külge kinnitada Lola & Lykke lutipudeli luti. Lola & Lykke valikust leiab kidsmed.ee lehelt rinnapumbale veel palju innovaatilist lisavarustust, mis teeb emmede ja beebide elu veelgi stressivabamaks.

Lola & Lykke nutikas rinnapump on kahefaasiline: stimulatsioonietapis leiab valikust kuus erinevat tugevust ja väljutusfaasis lausa üheksa. Selleks, et Lola & Lykke rinnapump suudaks pakkuda maksimaalset kasutusmugavust, on sellel ka sisseehitatud mälu, mis jätab meelde enam kasutatud funktsioonid. Nii saab vaid ühe nupulevajutusega pumbata just kasutajale omaste režiimidega. Lisaks näitab pump ka pumbatud aega, aku laetust ja faase ning tugevuse astet.

Rinnapump sünnitusele kaasa

Triinu on seda meelt, et rinnapump võiks olemas olla igal värskel emmel. „Lihtsalt sellepärast, et enda elu mugavamaks teha,” ütleb ta. „Mulle näiteks manuaalne rindade pumpamine ei sobinud ja lisaks on see väga ebamugav tegevus, mida ma korrata ei soovi. Kindlasti soovitan juba sünnitama minnes rinnapump endaga haiglasse kaasa võtta, sest kui esimestel päevadel tekib piimapais, siis on beebil kivikõvadest rindadest väga keeruline midagi ise kätte saada. See omakorda tähendab, et beebi võib kergelt näljaseks jääda ja kaalu kaotada.”

Aeg ka enda tegemiste jaoks

Rinnapumba kasutamise eeliseid on Triinu sõnul aga veelgi. „Rinnapump teeb nii beebi kui ka sinu olemise väga palju lihtsamaks ja aitab värskel emal imetamisega lihtsamini sina peale saada, kuna saad pumba abil ka rinnanibu kuju beebile söömiseks ette valmistada.” Triinu ütleb, et Lola & Lykke rinnapumba kasutamine on andnud talle vabadust veidikeseks kodust eemale minna. „Saan tänu sellele võtta nädalas mõned tunnid aega enda tegemiste jaoks. Pumpamise kiirus aitab mul kodust väljuda ka pikalt ette planeerimata, sest umbes viie minutiga on ühe söögikorra kogus välja pumbatud ja saan beebi isale jätta, teades, et kui beebil peaks kõht tühjaks minema, ei pea mina tagasi koju kiirustama.”

Algselt laenas Triinu rinnapumpa oma sõbrannalt. Nüüd, kus tal on endal Lola & Lykke rinnapump, oskab ta seda ka teiste rinnapumpadega võrrelda. „Mulle meeldib, et Lola & Lykke rinnapump on üks tervik, kus ei ole mingeid juhtmeid rippumas ja mida ei pea ühendama vooluvõrku ega ka eraldi aku peale. Pumpamiskiirus on samuti parem ja puhastamine on väga lihtne, ei ole mingeid eraldi voolikuid, mida peab läbi pesema.” Kiidusõnu jagub Triinul aga veelgi. „Lola & Lykke on väga hea akuga, kompaktne ja lihtsasti kasutatav rinnapump, mis näeb superstiilne välja ning on samal ajal ka väga efektiivne. Kui peaks vajadus tekkima, siis on seda ka oma kompaktsuse ja esteetilise välimuse pärast hea igale poole kaasa võtta. Kindlasti oma klassi liider turul!”

