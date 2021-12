Pakane paugub ja külm näpistab? Õpi kihilise rõivastumise abil last kindlalt soojas hoidma

Kihiline riietumine praeguse karmi pakasega on eriti aktuaalne teema. Talv on alles ees ning lapsed peavad ka külma ilmaga lasteaeda ning kooli jõudma. Mitmed lasteriiete kaubamärgid on võtnud endale südameasjaks harida lapsevanemaid riietumise teemal ning neid nõuandeid tasub kuulda võtta, et õppida lapsevanemana selgeks kihilise riietumise põhitõed.