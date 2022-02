Logopeed hoiatab: ära aita last üleliia! Sellega võtad talt võimaluse ennast sõnadega väljendada

Kõne kasutamise eelduseks on Lillemetsa sõnul kõne mõistmine. "Seejuures mängib olulist rolli ka tunnetusprotsesside areng, näiteks erinevate tajude ja tähelepanu, mälu ja mõtlemise areng. Selleks, et laps hakkaks sõnu kasutama, tuleb lapsel kõigepealt saavutada nende sõnade mõistmine. See tähendab, et kui laps ei mõista näiteks sõnade „lennuk“, „taga“, „suur“ või „hüppama“ tähendust, ei hakka ta ise neid sõnu ka kasutama," kirjeldab ta ning lisab, et osadel lastel kujuneb kõne mõistmine justkui iseenesest, kui laps on piisavalt tajunud kindlat sõna oma lähedaste kõnes ning tekkinud on seos sõna ja vastava objekti, tunnuse või tegevuse vahel. "Erinevate arenguprobleemide tõttu võivad kõnelised oskused hilineda. Kõnearengu häirega lastel tuleb toetada ka kõne mõistmise arengut," nendib Lillemets.

Logopeed rõhutab, et sõnade kasutamine on seotud ka hääldamisoskusega, mille juures on oluline roll kõnega seotud lihastel. "Kõnelemine nõuab täpseid ja kiireid oraalmotoorika liigutusi. Sageli võivad lapsed esialgu seetõttu sõnu asendada häälduslikult lihtsamate sõnadega. Hääldusvead võivad tekkida ka hääldusliigutuste planeerimise raskustest, mille korral näeme sageli, kuidas laps on küll omandanud valdava osa emakeele häälikuid, kuid omandatud häälikud kipuvad sageli omavahel segamini minema ning moonduda võib ka sõnade silbistruktuur."