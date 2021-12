Üliefektiivne metoodika, mis parandab laste käitumist märgatavalt: isegi bussijuht ütles, et pole kunagi nii korralikke lapsi näinud

„Õpilaste jaoks on VEPA mäng, mis muudab tunni lõbustamaks ja parandab nende heaolu. Õpetajate jaoks on see metoodika, mis aitab jõuda kõikide õpilasteni. Ühiskonna tasandil on ta aga ennetusprogramm, mis hoiab noori eemal agressiivsest ja riskikäitumisest,“ selgitab Anita ning lisab, et VEPA programmi elemendid on väga hästi kasutatavad ka kodus.