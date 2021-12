Alampalk ja lastele tehtavad kulutused seotakse lahti! Justiitsminister Maris Lauri: kulus neli aastat, et leida võimalikult õiglane lahendus

„Nelja aasta jooksul, mis kulus täna heakskiidu saanud seadusemuudatuse ettevalmistusele, on korraldatud uuringuid, mitmeid ümarlaudu ja arutelusid kõiki huvitatud osapooli kaasates,“ rääkis minister eelnõu koostamise protsessist. „Eesmärk oli leida võimalikult õiglane lahendus. Loodan, et see koputab ka tänaste võlgnike südametunnistusele, kes seni alampalga ja laste kulude omavahelist seoste puudumist on vabanduseks toonud,“ sõnas Lauri.