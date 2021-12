Anna Milbourne

“Ma olen (peaaegu) alati hea”



Koolibri, 24 lk

Selle imearmsa raamatu leidsime Kertuga raamatukogu uute raamatute laualt. Hakkasime seda kohe uudistama. Illustratsioonid on nii soojad ja elulised, et tegelikult sai Kertu paljudest kirjeldatud olukordadest aru juba ainult pilte vaadates. Raamat juhib tähelepanu igapäevastele olukordadele, mis annavad meile võimaluse teha head. Seejuures on lisatud ka mõned näited, kus püüe head teha võib ebaõnnestuda ja on oht hoopis käkiga hakkama saada. Õppisime, et hea olla on mõnikord lihtne, mõnikord keeruline. Aga peamine on PÜÜDA alati hea olla.