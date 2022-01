Ilmar Tomusk

“Kops läks üle maksa”

Tammerraamat, 84 lk

Ma alati rõõmustan, kui lapsed valivad raamatukogust raamatuid, mida on ka endal lõbus lugeda. Tundub, et üheks Uku lemmikautoriks on saamas Ilmar Tomusk. Mitmed tema teosed on meid juba naerutanud, ka seekord ei pidanud me pettuma. Saime sõnamänguga keeled sõlme ja kutsusime issi appi neid sõlmi lahti harutama. Oli väga huvitav kuulata, kuidas issi seletas lahti jutukese pealkirja “Isa on oinas”. Eesti keel on tõesti