Perearsti 10 soovitust: need nõuanded aitavad lapse immuunsüsteemi tõhusalt tugevdada

Otsmaa sõnul on väikelapsed viirushaigustele väga vastuvõtlikud ning immuunsüsteem tugevneb peamiselt läbi “praktika” ehk haigestumiste. Seetõttu loetakse väikelapse normaalseks haigestumiseks 12 korda aastas, mis tähendab, et sisuliselt on lapsed terved kahel suvekuul ja igal muul kuul vaid nädalakese-paar. Sellises tempos lapsed esimestel aastatel ju lasteaias käivadki, sest näiteks palavikust peab möödas olema vähemalt 3 päeva, enne kui laps lastekollektiivi naasta võib. Seetõttu on perearsti sõnul efektiivsem hoopis lapse immuunsuse tugevdamisele keskenduda. Kuidas seda teha? Järgi neid soovitusi: