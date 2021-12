Hooliv isa ja jõhker türann ühes isikus! Naine: äkitselt haaras ta mu näost ning karjus, et olin rikkunud jõulud...

Eelmise aasta jõulupühadel tehti häirekeskusele 562 lähisuhtevägivallaga seotud kõnet. See on 237 kõnet rohkem kui eelmise aasta novembris. Kaire häirekeskusse ei helistanud, ent soovib, et oleks selleks siiski julgust leidnud.