Taavi on tõesti suurepärane isa, ta hellust jagub 5- ja 2-aastasele pojale mõõtmatult palju. Sõbrannad ohkasid pidevalt, et Kairel on lausa unistuste mees... Kaire noogutas, kuigi teadis, et koduseinte vahel temale seda unistust ei jagu.

Eelmise aasta jõuluõhtugi tundus kõrvaltvaatajale idüllilähedane — kaunilt dekoreeritud kodu, tuledesäras jõulupuu, kodu täitev söögilõhn ja end jõuluõhtuks pidulikult riidesse pannud lapsed ja vanemad. Külla olid kutsutud ka Taavi vanemad ja tema venna pere lastega. Õhtu möödus kenasti, kuni külalised olid lahkunud ning Kaire pidi taaskord kandma karistust pisiasjade eest, mis mehe arvates olid õhtu rikkunud. "Saabusid tuttavad alandused ja sõimusõnad, seejärel hakkas ta mind kägistama... mind haaras õud, kartsin oma elu pärast