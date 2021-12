Olulised küsimused ja vastused: mida ikkagi kujutab endast uus lapsepuhkuse süsteem?

Kas puhkusepäevade võrdne jaotus kehtib ka juhul, kui lapsevanemad elavad lahus ning jagavad hooldusõigust ebavõrdselt? Näiteks isa veedab lapsega igal kuul 1-2 nädalavahetust ehk vaid 2-4 päeva ehk 24 kuni 48 päeva aastas?



Puhkusepäevade võrdne jaotus kehtib ka juhul, kui lapsevanemad elavad lahus, mis võib kaasa tuua ebavõrdse hoolduskoormuse jagunemise. See, kuidas otsustavad vanemad omavahel lapse eest hoolitsemise aega jaotada, ei mõjuta vanemate õigust võtta lapsepuhkuse päevi, mille jaoks on mõlemal vanemal oma individuaalne õigus (kümme päeva lapse kohta nii emal kui isal, kuni lapse 14-aastaseks saamiseni).

Kui laps saab järgmise aasta maikuus 14, siis kas võib 3 päeva vana süsteemi järgi kasutada jaanuaris ära, aprilli alguses süsteem muutub ja siis saab 10 päeva juurde, nii et 2022 on võimalik 14aastaste laste eest kasutada 13 päeva?



Lapsevanemal on õigus ära kasutada kuni 31. märtsini vana seaduse alusel ettenähtud 3 või 6 päeva lapsepuhkust. Enne aprilli muudatuste jõustumist välja võetud lapsepuhkuse päevade arv ei vähenda ega muuda 1. aprillist kehtima hakkava