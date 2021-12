Ajuinsuldi saanud Elisabeth ja tema vaprad võitlused

Kolme tütre ema Maria Heinmaa (28) teine rasedus möödus suuremate vaevusteta. Kui täitus 37. nädal, hakkas sünnitus ise pihta ja Maria seadis sammud Tartu Ülikooli kliinikumi sünnitusosakonda.

Järgnesid sündmused, mida noor pere halvimaski unenäos aimata ei osanud. “Ühel hetkel hakkas mul meeletult valus. Sünnitus on nii või naa valus, aga see oli selline valu, mis andis märku, et midagi on väga-väga valesti. Nagu keegi pussitaks,” meenutab Maria. Korraga olid kõik kohad verd täis. Meedikute seas läks lahti paanika. Selgus, et platsenta oli tagaseinast irdunud, mis tähendas, et beebil on kõhus probleeme hapniku saamisega.