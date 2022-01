Ajuinsuldiga sündinud beebi ränk võitlus! Ema: ühe arteri asemel lõhkes tal kaks ja iga 20 minuti tagant olid ajukrambid

“Meile korrutati iga päev, et me mitte midagi ei loodaks. Et Elisabethist võib saada ratastoolis ja kõnepuudega laps, kes ei suuda ise süüagi” meenutab Maria. Vapper Elisabeth tõestas aga vastupidist.