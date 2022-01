Sündides ajuinsuldi saanud lapse ema: meil keelati midagi loota... nüüd hakkas mu tütar kõndima!

Maria teise sünnitusega kaasnesid sündmused, mida noor pere halvimaski unenäos aimata ei osanud. “Ühel hetkel hakkas mul meeletult valus. See oli selline valu, mis andis märku, et midagi on väga-väga valesti. Nagu keegi pussitaks,” meenutab Maria. Korraga olid kõik kohad verd täis. Meedikute seas läks lahti paanika. Platsenta oli tagaseinast irdunud, mõne minuti pärast oli Maria opilaual ja talle tehti keisrilõige.

Mõlemad, nii ema kui laps, kaotasid palju verd. Emale tehti vereülekanne intensiivpalatis, Elisabethi (nüüd 2 a 10 k) vereülekannet alustati kiirabiautos teel lastekliinikusse. Esimest korda sai ema tütrega kohtuda viie päeva pärast, kui selgus, et Elisabethiga on väga halvasti. "Tal oli olnud sündides ajuinsult, mille tagajärjel ränk ajukahjustus...," ütleb Maria värinaga hääles. "Meile toonitati, et me ei tohiks midagi loota. Et on suur võimalus, et normaalset last temast ei kasva...”