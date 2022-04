LASE LAPS KUULAB | Lotte seiklus: kuhu küll kadusid Ü tähe täpid?

See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte oskas juba endale juuksetutti siduda ja leiutajast isa Oskari töökuuris haamriga väiksemaid naelu lauajupi sisse toksida. Kui Oskaril ei olnud aega lõunale tulla, viis Lotte talle söögi kuuri. Tavaliselt vastas Oskar, et kohe-kohe, ja askeldas leiutise kallal edasi. Lotte teadis, mis nüüd tuli teha: ta tatsas toiduga isa juurde ja hakkas teda lusikaga toitma. Pudruga tuli see päris hästi välja, aga supp kippus mõnikord põrandale tilkuma...