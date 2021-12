PERE JA KODU KAANELUGU | Näitleja Helena Lotman: just teater on õpetanud mind laste emotsioone paremini mõistma

On pühapäeva hommik. Vanalinna tänavail laiutab tühjus, aga ühes majas käib tihe sagin. See on Eesti Noorsooteater, kuhu on kogunenud ohtralt lapsi etendust vaatama. Korraga lipsab võõraste vahelt sisse naeratav Helena. Tema uueks koduteatriks on Draamateater, kuid kahe poisi emana on tema südames soe koht ka lasteetendustel, mistõttu teeme kaanepildistamise just siin.

Pildistamine võtab mitu tundi, mille jooksul Helena toimetab lastega rahulikult ja hellalt, kuigi Robert (4) jookseb pidevalt ühes suunas, Hans (2) teises. “Nagu täiskasvanud pole alati heas tujus, pole seda ka lapsed ega peagi olema. Mulle tundub kummastav, kui suured panevad lastele pahaks nende tujusid ja tundeid. Miks aga rasked emotsioonid on laste puhul jonn ja täiskasvanutel stress?” küsib Helena