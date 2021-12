Lapse suu ei valeta?

Vaatan Henryle otsa, tema muigega minule ja puhkeme mõlemad täiest südamest naerma: “Mis juttu sa ajad?” Poiss hakkab itsitama ja rullib end teise tuppa.

Mul oli lapsena üks sõbrake, kelle suu suitses nagu mõne mehe suitsuahi. Janunesin tema lugude järele, lunisin neid veel ja veel, kuigi teadsin, et kõik see on vale. Tema ilmselt ei teadnud ja seda vahtu suust voolas kuumalt ja külmalt. Ühel päeval oli ta kuningliku pere järeltulija, teisel rääkis oma magamistoa laest, mis klaasist. Kolmandal päeval teatas, et tema vannitoas on neli telerit ja sedagi, et ta ei lähe kunagi algkooli, sest ta on nii tark ja talle võimaldatakse kohe ülikool.