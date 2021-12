Lapsehoidja päästab päeva

Älian (38) ja Tambet Mägi (52) peres kasvab kolm last: Marius (9), Adrian (5) ja Alexander (8 k). Suuremad lapsed on juba päris iseseisvad, kuid pisikese Alexanderi kõrvalt peab oma aega ja toimetusi hoolikalt planeerima. Kuna Älian on kindel, et abikaasaga kahekesi olekuks ja oma asjade tegemiseks on vaja eraldi aega, otsustasid nad võtta beebile hiljuti hoidja.

Äliani ja Tambeti peres on põhimõte, et sõime nad lapsi ei pane. Selle asemel on nad otsinud poistele hoidja. Vanemate poistega oli hoidja algul paar-kolm korda nädalas 6–7 tundi korraga. Kui Älian läks kontorisse tööle, olid nad samuti hoidjaga. Ja kui lapsed läksid kolmeselt lasteaeda, said nad tänu hoidjale puhkepäevi.