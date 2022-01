Äliani peres kasvab kolm last: Marius (9), Adrian (5) ja Alexander (8 k). Ta on veendunud, et ema on märksa väärtuslikum, kui ta saab paar tundi oma aega. "Nagu öeldakse, siis ema peab esmalt panema lennuki kukkudes hapnikumaski endale ette ja alles siis lapsele," sõnab Älian.

“Kahe esimese pojaga õnnistati meid imelise hoidjatädi Tiiuga. Ta on endine sõime­pedagoog ja saavutab iga lapsega kohe suurepärase kontakti. Samal ajal oskab ta valmistada last ette lasteaeda minekuks ja õige päevaplaani tekitada,” räägib Älian. “Kahjuks ütles Tiiu pärast keskmise poja hoidmise lõppu, et ei saa enam meie lapsi hoida. Otsinguid tuli alata otsast peale