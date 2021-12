TEELE VLOGI | Kui tahad teha maailma parimat jõulukinki beebiemmele, siis vot sellega küll mööda ei pane!

Milline pettumus teda aga tütre kauaoodatud operatsiooniga seoses tabas ning mida on ka teistel lapsevanematel sellest kõrva taha panna? Mitmes jõulupildistamiste raund neil erinevate äparduste tõttu juba käsil on? Mis ime läbi emme ja issi kohtinguõhtule pääsesid ning millised supervõimed on nende lapsehoidjal?