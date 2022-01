Lapsekasvatamine Gruusias: lasteaias on mängimiseks vaid kümme ruutmeetrit ja päevaunesid pole tavaks teha

Hanna Villberg (30) ja Mario Kirsimaa (28) tunnevad teineteist juba koolis käimise ajast. See oli 2018. aasta talvel, kui nad üheksakuuse poja Kendrickuga (nüüd 4) teepõõsaste vahel vaimustunult vihmas ja mudas kõndisid. Asi oli otsustatud, koliti Gruusiasse. "Kendrick sai teise kuu sünnipäevakingiks teepõõsa ja aasta hiljem olime perega sealsamas 40 hektari peal teepõõsastega töötamas," meenutavad Hanna ja Mario.

Lastehoiuga harjumine oli pisipojale aga paras katsumus. Ta muutus kurvaks iga kord, kui pidi hoidu minema. Et last toetada, käis ema temaga algul kaasas ja kirjutas grusiinidest kasvatajatele välja eestikeelsed põhifraasid, et nad Kendrickust aru saaksid. Kahjuks polnud esimene hoid, kuhu poiss läks, eriti nüüdisaegne ja näiteks oli õuesolekuks vaid kümne­ruudune piiratud