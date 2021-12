Täiskohaga teefarmerid Gruusias

Hanna Villberg (30) ja Mario Kirsimaa (28) tunnevad teineteist Toilas koolis käimise ajast. Edasi viis elu nad Tallinna, misjärel kolis Hanna turundustööd tehes välismaale. Kui ta Eestisse naasis, ristus ta tee spordipoe juhataja ametit pidanud Mario omaga. Mees meenutab: “Kui Tallinnas tihedamalt suhtlema hakkasime, saime kiiresti aru, et meile meeldib teineteise seltsis aega veeta.” Hanna lisab: “Kõik tuli omal ajal – tundsime teineteist kaua, lihtsalt avastasime hiljem.”

Mario ja Hanna on hakkajad inimesed. 2017. aastal läks nii, et paari semud ja endised töökaaslased otsisid uusi väljakutseid. Nad tulid mõttele minna Gruusiasse mahajäetud teeistandusi taastama, et toota orgaanilist teed. Mario ja Hanna said samal ajal teada beebi tulekust. Nii jäid nad aktsioonist kõrvale.