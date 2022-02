Sotsiaalmeedias on kõike negatiivset kerge varjata. Seal ma lihtsalt näitasin, kui armsad mu beebid on, ega teinud kordagi juttu sellest, et ma tundide viisi nutsin, kuna mu perekond varises koost. Kuidas sa tunnistad, et mitu aastat kestnud suhe ja abielu on läbi just pärast laste sündi? Ma ei tahtnud isegi endale tunnistada, et see pereideaal, mis oli mul kõik need aastad silme ees olnud, ei olegi minu tulevik