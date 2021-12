Üksi oma vahvate kolmikutega

Alustuseks pean mainima, et minu lapsed olid väga oodatud ja planeeritud. Ainus, millega ma arvestanud polnud, oli see, et neid kasvab kõhus korraga kolm, mitte üks. Ultrahelis kolmikutest kuuldes ja vahest siiani ei suuda ma uskuda, et see ongi reaalsus ja mul on päriselt kolm imelist väikest poissi.

Üldjoontes kulges mu rasedus hästi. Kolmikud sündisid 32. nädalal, pärast mida aga toimus minu elus täielik kanna­pööre. Võiks arvata, et olin õnnega koos, mul oli ju kõikide silmis nüüd ideaalne pere, kuid ei. Minu ees oli kolm väikest inkubaatorites beebit, kelle eest tuli 24/7 hoolitseda. Lisaks üritasin veel haiglas oma abielu päästa, mis ei läinud korda. Kõik see lõppes minu jaoks üle poole aasta kestva sügava depressiooniga.