Ta tuli nagu päiksekiir

Mis täpsemalt juhtus?



Alen: Kuna ehitasime parasjagu maja, elasime Kerli vanemate juures. Kui on palju inimesi koos, siis ikka juhtub selliseid asju – mina jäin haigeks ja Kerli ema ka. Lõpuks ma ise põdesin selle kõige raskemini läbi, olin üheksa päeva pikali ja olen siiani hädas. Nüüd lähen uuesti kopse kontrollima, aga veel eelmisel nädalal oli kopsupõletik. Poolteist kuud hiljem, päris hull.

Üritasime teistest eemale hoida ja last sülle ei võtnud. Arstid ka lohutasid, et väiksed tavaliselt koroonasse ei jää – kuid tuleb välja, et jäävad ja päris raskelt. Ta oli nii väike, hingata niigi keeruline, aga kui ta oli päeva haige olnud, tekkisid hingamisraskused. Mul on eelmisest kooselust seitsmeaastane tütar ja olen haigeid lapsi varemgi näinud, ent pole kunagi kuulnud sellist hingamist. Oli selge, et tuleb helistada kiirabisse. Kuna mul on olnud tutvus­ringkonnas väga raskeid koroonajuhtumeid – surmasid ja tüsistustega haiglasse jõudmist –, oli hirm suur. Kiirabi viiski ta haiglasse. Haiglas sai ta kohe ravi ja hullemaks ei läinud ning kolme öö pärast said nad koju. Aga eks inhalaatoriga jauramist oli edaspidigi.