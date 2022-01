Ema: logopeed teatas, et mu laps on oma arengult teistest ees ja saatis meid Rajaleidjasse. Ma ei teadnud, et andekus on erivajadus.

Niisamuti nagu su laps vajab tuge, kui tal on mõnes asjas mahajäämus või erivajadus mõne puudujäägi tõttu, vajab ta seda siis, kui on keskmisest andekam. Andekate laste uurija Viire Sepp ütleb lausa, et kui andekus jääb eel- ja algkoolis avastamata, võib lapse tase olla 6. klassiks teiste omaga ühtlustunud ja andekus justkui raisatud.