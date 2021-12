KUULA SAADET | Lasteabi aitab seal, kus isiklikest kogemustest väheks jääb

Värskelt alustanud igakuine podcast’ide sari võtab fookusesse aktuaalsed lastega seotud teemad ja murekohad. Paratamatult on just lapsed järjest suurema pinge all ja kui sellises olukorras oma vanemate poole pöördumiseks julgust napib, saab mitmekülgset tuge Lasteabilt. Iga laps peab teadma, et ta ei ole oma muredega üksi.