Mida vanemaks me saame, seda kiiremini tundub aeg lendavat. Alles me panime esimese lapse laste­aeda ja nüüd käib ta koolis. Alles see oli, kui me Katuga esimese musu tegime, ja nüüd on meil kolm last. Kuhu see aeg lendab? Eriti kärmelt läheb minu arust aeg siis, kui on 150 tööasja teha. Märkamatult on nädal möödas. Lastel on jälle teistmoodi, nende kell käib palju aeglasemalt. Loogiline ka, sest mida vanemad me oleme, seda rutiinsem on elu ja rohkem kogemusi – nii tundubki, nagu aeg lendaks. Lastel on kogu aeg midagi uut avastada ja rutiin