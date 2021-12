10 rada, kus on tore põnnidega matkata

Otsustasime koroonaga kaasnevate piirangute ajel, et vaja on end ekraanide küljest lahti muukida ja hakata perega rohkem looduses liikuma. Haarasime õhust suvalise numbri, 30, ja võtsime sihiks teha aasta aja jooksul just nii mitu retke. Algajate matkasõpradena venitasime perega matkamise definitsiooni mugavalt laiaks: peaasi, et see sisaldab kondimootori abil looduses liikumist ja kaasas on vähemalt üks laps. Nüüd, viie kuu möödudes, on meil ette võetud 17 retke – enamik paarikilomeetrised, sekka ka mõni 5 kilomeetri pikkune – ja ootamas pikk nimekiri kogenumate matkajate soovitustega.