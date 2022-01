Otsustasime koroonaga kaasnevate piirangute ajel, et vaja on end ekraanide küljest lahti muukida ja hakata perega rohkem looduses liikuma. Haarasime õhust suvalise numbri, 30, ja võtsime sihiks teha aasta aja jooksul just nii mitu retke. Viie kuuga on pool eesmärgist täidetud.

Millised siis on need kodumaised matkarajad, mis sobivad ka kõige pisematele seiklejatele? Valisime välja kümme lemmikut.