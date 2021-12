Just sellist hullust me tahtsimegi!

Pärnu külje all elava Kati (34) ja Silver Schultzi (34) peres kasvab kolm last: Rocki Sebastian (4,5), Ron Saimon (2,5) ja Roberta Stine (2 k). Kolm last polnud kindel plaan, pigem see lihtsalt kujunes nii. “Pärast esimese lapse sündi müüsin või andsin ära kõik beebiriided, tundsin, et ühest lapsest piisab. Ent kui Rocki sai aastaseks, tekkis tunne, et võiks kaks last olla. Nii sündis Ron Saimon,” räägib Kati. Pärast Roni sündi ajalugu kordus: jälle läksid kõik beebiasjad laiali­jagamisele, kuid ei möödunud kaua aega, kui perega liitus Roberta.

“Mitte kunagi pole ma mõelnud, et vohh, tahan kolme last, see on kuidagi läinud nii. Samas on lahe näha poistevahelist suurt venna­armastust ja kiindumist pere pesamunasse. Robertat ootasid vennad väga. Ei läinud päevagi, mil nad poleks küsinud, millal õde tuleb. Nüüd on õe musitamine ja kallistamine igapäevane. Ei kujutaks enam ettegi, et oleksime ühe lapsega,” tõdeb Kati.