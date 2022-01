Suure pere ema: pärast iga sünnitust andsin ära kõik beebiasjad mõeldes, et see jääb küll viimaseks korraks...

Pärnu külje all elava Kati (34) ja Silver Schultzi (34) peres kasvab kolm last: Rocki Sebastian (4,5), Ron Saimon (2,5) ja Roberta Stine (2 k). Oma põnne kirjeldab naine nii: meeletu energia, emotsioonide trall, mina kehtestamine ja pidev vanemate proovilepanek.

Keerukaim on Katile olnud jagada tähelepanu. “Leida igale lapsele üks ühele aega on pea võimatu ja sellest on kahju. Püüan siis poisse nii palju kui võimalik kaasata beebiga tegelemisse. Vendadele meeldib aidata õde vannitada, toolis kiigutada ja süles hoida. Kõige raskemad on minu jaoks hetked, kui beebi nutab ja samal ajal on poistel midagi vaja – kes tahab süüa, kes pepu pühkimist. Kergem on päevil, kui Rocki käib lasteaias. Ja õnneks on Silveri tööpäevad nüüd seatud nii, et päeva esimeses pooles saab ta lastega tegelda.”

“Mitte kunagi pole ma mõelnud, et vohh, tahan kolme last, see on kuidagi läinud nii. Samas on lahe näha poistevahelist suurt venna­armastust ja kiindumist pere pesamunasse. Ei läinud päevagi, mil nad poleks