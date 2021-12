Aeg teha perekoosolek

Inimestele meeldib olla optimistlik – kuidagi kõik ju ikka sujub. Samasugust mõtteviisi on näha raha­asjade halduses: palk laekub, elu liigub ja midagi kuskilt heleda leegiga ei põle, seega ei pea ka aktiivselt nende küsimustega tegelema.

Niimoodi aeg möödub, aga rahaasjad eriti paremaks ei lähe. Selle asemel et ise aktiivselt planeerida oma finantse, tegeled jooksvate murede lahendamisega. Tõeliselt korras rahaasjade märgiks on aga see, et sa ei üllatu kunagi – sa tead täpselt ette, mis ja millal juhtuma hakkab.